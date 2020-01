Atena Lucana, incidente sulla SS19

Sono rimaste lievemente ferite le persone coinvolte nell’incidente stradale avvenuto circa un’ora fa sulla strada statale 19 ad Atena Lucana, all’altezza dell’incrocio che porta al centro commerciale Diano .

Due auto per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate

. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed i Vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, due ambulanze del 118 e per il recupero delle auto e invece intervenuto il soccorso stradale D’Amelio di Atena Lucana.