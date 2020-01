Vallo di Diano: ok al canile comprensoriale

“Nel corso dell’incontro tenutosi a Padula, per la definizione dell’avvio dell’attivita’ del Canile comprensoriale, i 15 Sindaci (e delegati) del Vallo di Diano, all’unanimita’, hanno condiviso un percorso amministrativo, tecnico ed economico per attivare la gestione del Canile”. Ad annunciarlo il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano.

“Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato in quanto è stato raggiunto dopo che la Comunita’ Montana, negli ultimi anni, dopo aver profuso il massimo impegno affinché si potesse completare l’opera, anche con risorse private, ha conseguito un importante risultato. Ringrazio i colleghi Sindaci perche’ anche in questa occasione, sia per la loro presenza che per aver condiviso la proposta di gestione della societa’ Diano Project srl, hanno dato prova di grande senso di responsabilità”.

Grazie a questo accordo i comuni si faranno carico delle spese annuali per la gestione della struttura per circa 75mila euro. Ognuno avrà delle suo quote in proporzione anche al numero di abitanti. Inoltre contribuiranno anche la stessa Comunità Montana e l’Asl Salerno. Era da tempo che si parlava di un canile comprensoriale nel Vallo di Diano ma fin ora non era stato raggiunto un accordo per la sua definitiva entrata in funzione. Esso sorge a Sala Consilina.

Dispone di 250 box, uffici, laboratori veterinari ed altri locali che potranno ospitare anche le attività delle associazioni di volontariato.

L’apertura di un canile comprensoriale servirà a limitare i costi a carico dei comuni per la gestione delo fenomeno del randagismo