Porte aperte all’IIS IPSAR Piranesi presso le sedi di Gromola e Albanella

L’IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum si prepara nuovamente ad aprire le sue porte in occasione di due open day: sabato 18 presso la sede associata di Gromola dalle ore 17.00 alle 20.00 e sabato 24 gennaio presso la sede di Matinella (Albanella) sempre dalle ore 17.00 alle 20.00.

Già lo scorso 12 gennaio ha avuto luogo l’open day presso la sede principale dell’ex Ambassador che ha visto la partecipazione di molti studenti accompagnati dai genitori. Numerose sono state le iniziative realizzate dall’istituto: i visitatori sono stati guidati dagli studenti del servizio accoglienza attraverso le diverse aule e i laboratori e gli stessi ragazzi in visita si sono potuti cimentare nella realizzazione dei prodotti.

Hanno preso parte all’evento anche il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, l’assessore alle Scuole e Politiche Sociali Mariarosaria Picariello e il consigliere provinciale Luca Cerretani. Le autorità politiche hanno dimostrato apprezzamento per le attività didattiche svolte dall’istituto e hanno garantito il potenziamento dei collegamenti delle sedi dell’IIS IPSAR Piranesi con i comuni limitrofi, progetto che sarà a breve in fase di attuazione.

L’offerta formativa dell’istituto comprende i seguenti indirizzi: Accoglienza turistica, Enogastronomia, Pasticceria, Sala e Vendita. Parallelamente all’offerta didattica scolastica, è inoltre attivo l’indirizzo serale di formazione per adulti. Le iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021 sono aperte dal 7 gennaio e ci sarà tempo per iscriversi fino al 31 gennaio. In occasione dell’open day, sarà possibile procedere con la compilazione della domanda di iscrizione direttamente da scuola.