Meteo, dominio dell’alta pressione: gelo e neve restano lontani

Il mese di gennaio è stato sinora dominato dall’alta pressione. La sua persistenza ha determinato l’accumulo di sostanze inquinanti con smog pericolosamente alto al Centro-Nord. Situazione sicuramente migliore nel Cilento ma con qualità dell’aria di certo non delle migliori. Inoltre l’alta pressione favorisce il fenomeno dell’inversione termica ed è per questo che in questi giorni al mattino stiamo assistendo a brinate e temperature prossime alle zero anche in riva al mare e in pianura mentre in montagna paradossalmente la temperatura è un po’ più alta.

Nel week end, un debole fronte attraverserà l’Italia rimescolando un po’ l’aria con qualche pioggia. Tuttavia nel prosieguo non si prevedono grossi cambiamenti e per ora il vero inverno e soprattutto la neve, che è la grande assente su tutti i monti, resterà ben lontano dall’Italia.

D’altronde anche in Russia attualmente ci sono temperature di oltre 20 gradi superiori alla media stagionale. Per lo meno in Italia, eccetto al Nord, le temperature sono in media o poco sotto.

Ma vediamo cosa ci aspetta nel week end nel Cilento.

SABATO: cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso. Possibili deboli piogge sparse con spruzzate di neve intorno ai 1300m. Temperature stazionarie.

DOMENICA: sarà una giornata variabile con alternanza tra sole e nubi. Temperature massime in lieve calo, minime in aumento.