“Lasciaci morire in pace”, a Ottati polemica sui costi dei loculi

“Lasciaci morire in pace Sindaco”. Così Eduardo Doddato, ex primo cittadino di Ottati, si rivolge all’attuale sindaco, Elio Guadagno. Motivo della polemica il costo dei loculi cimiteriali, aumentato rispetto al passato.

“Abbiamo letto con attenzione la Delibera di Giunta e, per quello che conta il pensiero del Gruppo di Minoranza, non riteniamo affatto giusto ed è ingiustificato il quasi raddoppio dei costi dei loculi cimiteriali per i residenti portati ad €. 600,00 dai precedenti €. 350,00, a meno che si vuole fare cassa anche quando si muore”.

“Possiamo capire l’aumento per i non residenti, se fatto non per fare cassa ma per dissuadere chi solo per motivi economici e non affettivi decide di tumulare il proprio caro a Ottati, ma per i residenti no! non siamo affatto d’accordo”, aggiunge Doddato.

Di qui l’invito a rivedere la scelta. “Lasciarci morire in pace senza super tassarci anche alla fine”, conclude il Capo Gruppo Insieme per Ottati.