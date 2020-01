Filler all’acido ialuronico, efficacia, pro e contro, costi

Sicuramente i filler all’acido ialuronico garantiscono la massima efficacia essendo anche alla portata di chiunque, e proprio per tali ragioni uno dei trattamenti anti age più richiesto sono proprio le iniezioni di acido ialuronico.

In questo articolo, realizzato con la consulenza tecnica degli amici del portale www.centrimediciradiesse.it, andremo a focalizzarci sull’argomento filler all’acido ialuronico, cercando di capire innanzitutto di cosa parliamo e delle specifiche del trattamento e del perché lo si fa, per poi disquisire sull’efficacia nel breve e nel lungo tempo, i vantaggi e gli svantaggi per il paziente nel sottoporsi alla tecnica ed infine i costi.

Cosa sono i filler?

Con il termine filler si indicano delle sostanze utilizzate in medicina estetica, impiegate per correggere inestetismi cutanei dalle rughe all’acne o cicatrici. Ma che allo stesso tempo possono essere utilizzati per riempire determinate aree del volto o del corpo, che per una qualsiasi circostanza hanno perso volume.

Vengono impiegati nella maggior parte dei casi per appianare rughe, o anche per aumentare o modellare il volume delle labbra, così come su diverse aree del viso come gli zigomi, mento o fronte.

A seconda dalla tipologia di inestetismo che si dovrà trattare, e soprattutto in base ai risultati attesi è possibile utilizzare diverse tipologie di filler, che tendenzialmente vengono classificati in filler riassorbibile , tra cui troviamo l’acido ialuronico, o anche il filler sintetico o parzialmente sintetico.

Che cos’è l’acido ialuronico?

Capostipite dei filler è proprio l’acido ialuronico, una sostanza molto utilizzata soprattutto in medicina estetica per correggere inestetismi della pelle tra cui l’invecchiamento cutaneo, o per conferire turgore e pienezza ad alcune aree del viso o del corpo.

L’acido ialuronico è un polisaccaride ad alto peso molecolare del gruppo dei glicosamminoglicani, e fa parte di una lunga catena nella quale si alternano due zuccheri semplici. Le molecole presenti nell’acido ialuronico essendo fortemente polari ed estremamente solubili in acqua riescono a donare idratazione ed elasticità ai tessuti.

L’acido ialuronico viene prodotto in modo del tutto naturale dal proprio corpo per cercare di idratare e proteggere i tessuti, insieme a collagene ed elastina. Una delle principali funzioni dell’acido ialuronico è proprio la sua struttura che riesce a conferire alla pelle un aspetto resistente, ma anche denso e turgido.

L’acido ialuronico è un filler riassorbibile in quanto il suo effetto è assolutamente temporaneo, venendo assorbito dalla pelle in maniera graduale. Solitamente un filler all’acido ialuronico ha una durata che varia dai tre ai dieci mesi, durata che è necessariamente influenzata dal proprio stile di vita.

Efficacia del filler all’acido ialuronico

L’impiego del filler all’acido ialuronico è indicato per correggere o migliorare piccoli inestetismi cutanei, come riuscire a plasmare le fastidiose rughe d’espressione, o anche migliorare visibilmente le cicatrici lasciate dall’acne, o ancora riempire labbra prive di volume.

Ma oltre a poter essere iniettato nel viso il filler all’acido ialuronico viene impiegato anche per riempire altre zone del corpo affinchè si possa migliorare l’aspetto o volumizzare polpacci, glutei o seni.

Esistono varie tipologie di filler all’acido ialuronico che differiscono tra loro per la velocità di assorbimento, e che devono necessariamente essere impiegate per trattare una specifica zona del viso o corpo.

A seconda della tipologia di filler utilizzato possono essere facilmente assorbiti dal corpo per un periodo che va da minimo 3 mesi fino ad un massimo di 24 mesi, come per il filler ad assorbimento ultra lento, impiegato per trattare le lesioni cicatriziali o per volumizzare il seno.

I risultati che si possono ottenere sottoponendosi ad un trattamento con filler all’acido ialuronico riscuotono sempre un ottimo livello di soddisfazione nei pazienti, in quanto consentono di ottenere facilmente un effetto di ringiovanimento e rimpolpamento del tutto naturale. Con risultati visibili fin da subito, ma assolutamente non permanenti.

Pro e contro del filler all’acido ialuronico

Il trattamento con filler all’acido ialuronico viene effettuato tramite delle piccole iniezioni cutanee, un trattamento estetico non invasivo che però deve essere eseguito solamente da personale medico specializzato.

A differenza di iniezioni al collagene, il filler non genera reazioni allergiche motivo per il quale non è necessario sottoporsi a test intradermici preliminari per valutare un’eventuale allergia. Trattamento eseguito in day hospital che non richiede anestesia, ma dato che le iniezioni di filler all’acido ialuronico non sono assolutamente indolore spesso vengono anestetizzate le zone da trattare localmente.

Negli anni il filler all’acido ialuronico è riuscito a conquistarsi il primo posto tra i migliori trattamenti di riempimento dall’effetto anti aging, ma nonostante gli aspetti positivi siano numerosi sicuramente il filler all’acido ialuronico non è da considerarsi assolutamente privo di effetti collaterali.

Tendenzialmente la pelle dopo il trattamento estetico a base di filler all’acido ialuronico tende a reagire tramite la formazione di ecchimosi, edemi, ematomi, lividi che potrebbero causare nel paziente un certo disagio estetico. E in alcune circostanze si sono presentati nel paziente casi rari di gravi traumatismi post iniezioni come rossore persistente, edema, noduli, prurito o addirittura la formazione di ascessi.

E proprio nei casi in cui gli effetti collaterali superano i vantaggi del trattamento a base di acido ialuronico è possibile iniettare nel paziente l’enzima ialuronidasi, ovvero un complesso enzimatico che accelera il riassorbimento della carica di acido ialuronico iniettato eliminando sia il risultato, che l’effetto collaterale arrecato.

Essendo una pratica particolarmente delicata è consigliabile prestare attenzione più alla professionalità e alla qualità dei prodotti utilizzati piuttosto che al costo del trattamento con filler ialuronico.

Tuttavia la cifra del trattamento varia a seconda della zona da trattare, anche se genericamente il prezzo di aggira int