Caselle: fondi per il sentiero “Tredici fistole”

CASELLE IN PITTARI. Fondi per il sentiero “Tredici fistole”. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha scelto di stanziare 30mila euro per interventi di valorizzazione del sentiero. In particolare l’Ente ha deciso di contribuire finanziariamente ad un progetto trasmesso dal Comune di Caselle in Pittari nell’ambito delle iniziative avviate per la riqualificazione ambientale e manutenzione dei sentieri.

L’area delle Tredici fistole

L’area delle “Tredici fistole” è una delle più suggestive del territorio. Nel tratto in cui il fiume Bussento attraversa il territorio del Comune di Caselle in Pittari esso si arricchisce con le acque di tredici sorgenti, le 13 fistole appunto, prima di scomparire in un inghiottitoio chiamato “La Rupe”. I sentieri che si trovano in questa zona, quindi, permettono di immergersi nella natura scoprendo paesaggi meravigliosi.

Già da tempo l’amministrazione comunale di Caselle in Pittari ha avviato iniziative di rilancio della zona che comprende le Tredici Fistole e la Diga Sabetta.