Agropoli, presidio dei vigili del fuoco attivo tutto l’anno

AGROPOLI. Buone notizie per i cittadini agropolesi e quelli del suo comprensorio di riferimento. A breve sarà attivata una sede permanente dei Vigili del Fuoco. Lo ha annunciato il sindaco Adamo Coppola, a margine della cerimonia di inaugurazione della nuova caserma della guardia di finanza (leggi qui). «Il nostro lavoro continua – dice Coppola – Nelle prossime settimane, infatti, il presidio dei Vigili del fuoco, che prima era soltanto estivo, diventerà fisso».

Vigili del fuoco tutto l’anno: la soddisfazione del sindaco Coppola

Il primo cittadino mostra soddisfazione: «Un’altra caserma, un altro luogo che darà alla nostra città e a questo territorio maggiore sicurezza… un altro successo».

Il presidio estivo di Agropoli

Sono due anni che Agropoli ha sul territorio un presidio estivo dei vigili del fuoco. La loro sede è in località Mattine, in uno stabile che la Giunta Regionale della Campania ha affidato in comodato d’uso gratuito al Comune di Agropoli, per finalità di Protezione civile, quale Ente capofila del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per altri 16 Comuni, in caso di eventi calamitosi.

Quest’ultimo ha ospitati una squadra di pompieri dell’AIB (Anti Incendio Boschivo), munita di due mezzi operativi da metà luglio al 31 agosto.

Ora la possibilità di avere un distaccamento dei vigili del fuoco attivo tutto l’anno che sarà d’ausilio al territorio che ad oggi può contare sui caschi rossi di Vallo della Lucania ed Eboli.