Rizzico, Greco: “Ben venga interrogazione del senatore Castiello”

PISCIOTTA. “Ben venga l’interrogazione del Sen. Castiello per sensibilizzare ulteriormente le istituzioni sulla necessità di concludere le procedure di appalto dei lavori che risolveranno definitivamente il problema della variante di Rizzico”. A dirlo l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisciotta, Antonio Greco.

Il senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello, aveva sollecitato il Governo ad occuparsi della situazione della strada di Rizzico evidenziando come da circa trent’anni si attenda la realizzazione di una variante per collegare Ascea e Pisciotta e facilitare i collegamento con quest’ultimo comune (leggi qui).

Rizzico, l’assessore Greco fa il punto della situazione

Nonostante l’iter sia stato avviato da tempo, i lavori ancora non hanno preso il via, ma l’assessore Greco si mostra fiducioso. “È opportuno evidenziare che grazie al notevole lavoro svolto di concerto tra Comune di Pisciotta, Provincia di Salerno e Regione Campania, è oggi imminente l’avvio della procedura di appalto dei lavori – dice – La Regione in particolare, grazie all’interessamento specifico dell’amministrazione guidata dal governatore De Luca , riuscì a rifinanziare l’opera nell’ambito del cosiddetto “patto per il Sud” destinando ad essa 19 milioni di euro”.

“Le amministrazioni comunale e provinciale invece hanno collaborato proficuamente riuscendo ad acquisire il necessario parere sulla VIA e, soprattutto, il parere della Soprintendenza“, aggiunge.

Lo status attuale

Poi sullo stato attuale dell’iter Greco precisa: “Ad oggi, la Provincia sta per definire l’ultimo atto della validazione del progetto. Adempimento necessario alla pubblicazione del bando di gara per l’appalto dei lavori”.