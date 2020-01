Promozione: all’Ardisani di Casal Velino scontro al vertice per la Virtus C.

Promozione girone D turno numero 18

Terzo turno del girone di ritorno, quello numero 18, per le 16 formazioni presenti nel girone D regionale di Promozione.

Big match domenicale e terzo incomodo

Domenica, allo stadio “Ardisani” di Casal Velino, la Virtus Cilento, prima della classe, ospiterà il Salernum Baronissi, secondo a quattro lunghezze dai battistrada. Cercherà di guadagnare punti sulle prime due la Calpazio, di scena sabato, in trasferta, contro il Coperchia.

Le altre gare del sabato

Il Giffoni Sei Casali cercherà di avvicinarsi al treno play-off contro la rinnovata Temeraria San Mango, idem per il Centro Storico opposto, lontano dalle mura amiche, al San Vito Positano. Tenterà di respingere gli assalti il San Marzano, quinto, che riceverà la Giffonese. Sarnese e Sanseverinese, invece, cercheranno di tenersi lontano dalle zone pericolose della graduatoria.

Le gare domenicali

Tre le gare previste di domenica. Il Palomonte deve far punti, contro il quotato Sporting Pontecagnano, per allontanarsi dal penultimo posto, posizione occupata anche dalla Rocchese che, infine, giocherà in trasferta con il fanalino di coda Herajon.

Prossimo turno

18-01-2020 Giffoni Sei Casali vs Temeraria San Mango 18-01-2020 San Vito Positano vs Centro Storico Salerno 18-01-2020 Coperchia vs Calpazio 18-01-2020 San Marzano vs Giffonese 18-01-2020 Sarnese vs Sanseverinese 19-01-2020 Herajon vs Rocchese 19-01-2020 Real Palomonte vs Sporting Pontecagnano 19-01-2020 Virtus Cilento vs Salernum Baronissi

Classifica