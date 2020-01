Oroscopo: Ariete, sentimenti altalenanti

Ariete – Cercate di contattare al più presto chi è in grado di aiutarvi a realizzare i vostri progetti di lavoro. Sentimenti altalenanti.

Toro – Non lasciatevi disorientare da momentanei contrattempi nel lavoro: siete in grado di fronteggiarli al meglio. Dall’amore vi aspettate troppo.

Gemelli – Interessanti e stimolanti collaborazioni vi verranno proposte in questi giorni: in ogni caso e’ meglio rifletterci su. Bene il cuore.

Cancro – Complicazioni arrivate negli ultimi tempi nella professione verranno superate gradualmente: pazientate. Troppi interrogativi in amore.

Leone – Tutte le vostre iniziative di lavoro stanno maturando e il successo arriverà prima del previsto. In amore siete praticamente irresistibili.

Vergine – Se un progetto di lavoro non vi convince ancora del tutto soprassedete in attesa di chiarimenti. In amore potete dare molto.

Bilancia – In questo periodo nel lavoro dovrete affrontare parecchie battaglie, ma ne varrà la pena. In amore siete ancora vulnerabili.

Scorpione – Nel lavoro fate un passo alla volta, senza mai indietreggiare di fronte agli ostacoli. Il successo arriverà. Chiarite un equivoco con il partner.

Sagittario – Non sarà facile rimediare agli errori commessi nel lavoro per la vostra imprudenza, ma dovete mettercela tutta. Crisi passeggera in amore.

Capricorno – Prima di prendere qualsiasi iniziativa di lavoro valutate a fondo i rischi e le prospettive. In amore l’orgoglio vi blocca.

Acquario – Prima di buttarvi con troppo slancio in un’iniziativa di lavoro vi conviene cercare alleati. Date più spazio ai sentimenti.

Pesci – Non avete bisogno di incoraggiamenti o aiuti: nel lavoro ve la cavate benissimo anche da soli. Siate più arrendevoli con chi vi ama.