Sant’Arsenio: presunti abusi su due ragazzine, indagato il padre

Atti sessuali nei confronti di due ragazzine. E’ questa l’accusa che viene rivolta ad un uomo di 45 anni, residente a Sant’Arsenio. Il padre avrebbe abusato per circa sei anni delle figlie minorenni, ovvero da quando le stesse avevano 11 e 10 anni. Episodi che si sarebbero ripetuti nel tempo. Ciò almeno stando alle accuse.

La vicenda è ora finita sul tavolo della Procura di Lagonegro dopo l’indagine portata avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno approfondito la questione dopo una denuncia.

Le violenze sarebbero state perpetrate mentre padre e figlie erano soli in casa. Per il 45enne accuse pesanti dalle quali dovrà ora difendersi. Intanto la Procura ha disposto per lui l’allontanamento dalle ragazzine.