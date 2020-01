Dramma nel salernitano: 31enne trovato impiccato

Dramma nel salernitano. Un giovane di appena 31 anni si sarebbe tolto la vita impiccandosi. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri a Campagna. Il corpo del giovane è stato trovato da alcuni familiari che hanno immediatamente fatto scattare l’allarme.

Sul posto i sanitari del 118 che, una volta intervenuti, non hanno potuto far altro che costatare il decesso del 31enne. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per capire cosa sia accaduto.

Se confermata l’ipotesi del suicidio bisognerebbe comprendere le cause che hanno portato il giovane, A.C. le sue iniziale, a compiere l’estremo gesto.