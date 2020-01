Calcio giovanile: Gelbison, un convocato nella Rappresentativa della Serie D

C’è anche Mattia Passaro, centrocampista della Gelbison classe 2002, tra i giocatori convocati per il raduno di Parma in programma dal 20 al 22 gennaio. Con la maglia della Rappresentativa della Serie D scenderà in campo anche il tesserato rossoblu.



Una bella notizia per tutto l’ambiente della Gelbison arrivata direttamente dal Comitato Interregionale e dalla Rappresentativa Serie D.

I ventidue calciatori convocati da Giuliano Giannichedda (sei classe 2001 e sedici classe 2002) si alleneranno lunedì alle ore 15 e martedì alle 9.30 e alle 14.30 presso il Centro Sportivo di Collecchio, prima di affrontare il Parma primavera nel test amichevole in programma mercoledì alle 14.30.



Una importante occasione per Passaro a cui vanno i complimenti del Presidente Maurizio Puglisi e di tutti i dirigenti.