Timbri personalizzati: ecco cosa sono e come funzionano

Diverse aziende hanno la necessità di apporre i propri dati su una serie di documenti quasi con frequenza giornaliera. Ebbene, in tutti questi casi, torna senz’altro molto utile avere a disposizione un ottimo timbro per poter svolgere questa operazione in modo semplice e altrettanto rapido.

In realtà, i timbri non vengono usati solamente dalle aziende, ma anche da un gran numero di professionisti, come ad esempio notai e medici, oppure dalle associazioni. Non è finita qui, dal momento che pure i privati possono sfruttare i timbri personalizzati per le proprie necessità: pensiamo, ad esempio, alle partecipazioni per le nozze.

Perché sono importanti i timbri personalizzati?

Il fatto di poter imprimere su un foglio, un documento o qualsiasi altro oggetto un logo, piuttosto che una scritta o, comunque, un elemento che faccia riferimento al proprio brand, è molto importante. Si tratta di un trend che ha preso piede anche per merito di un gran numero di programmi televisivi è quello legato al fatto di avere un timbro personalizzato da usare in occasioni speciali, come ad esempio matrimoni, compleanni, oppure lauree.

Nella maggior parte dei casi, ad essere utilizzato è il modello “casalingo”. In poche parole, si tratta di un timbro manuale, ma in realtà quando gli oggetti da personalizzare sono tanti, ecco che un importante mano può essere data proprio dall’utilizzo di timbri personalizzati. Proviamo a pensare, ad esempio, ai timbri personalizzati su decine e decine di bomboniere: ebbene, è impossibile paragonare la praticità di avere un timbro personalizzato con il dover effettuare a mano tutto il lavoro.

Interessante notare come siano veramente i più disparati gli ambiti in cui poter utilizzare i timbri personalizzati in questo tipo di cerimonie. Ad esempio, anche i sacchetti in cui sono contenuti i chicchi di riso da lanciare agli sposi possono essere adeguatamente personalizzati con l’apposizione di un timbro, senza dimenticare ovviamente i segnaposto che sono presenti su ogni tavolo.

Dove si possono acquistare i timbri personalizzati?

Senza ombra di dubbio i timbri personalizzati si possono acquistare sul web, che sta diventando uno dei canali di vendita più importanti e apprezzati. Ad esempio i timbri personalizzati di Mistertimbri si caratterizzano per riuscire a soddisfare e ad andare incontro praticamente a ogni tipologia di esigenza e di preferenza.

Ci sono tante piattaforme che permettono di personalizzare il timbro secondo le proprie necessità, permettendo la creazione di timbri su misura. In questi portali, infatti, è presente un form in cui poter decidere il design che caratterizzerà il timbro e poi inviare in allegato il logo o il disegno definitivo.

I tempi di attesa saranno piuttosto brevi, dal momento che sarà sufficiente attendere qualche giorno ed ecco che i timbri personalizzati così ordinati si potranno ricevere in maniera molto pratica direttamente presso la propria abitazione o presso l’ufficio. È chiaro che dal punto di vista economico è molto più vantaggioso rispetto all’acquisto in tipografia, con l’unico neo di non poter verificare passo dopo passo tutte le varie fasi di creazione del timbro.

Un altro luogo in cui si possono comprare dei timbri personalizzati è certamente la tipografia. In questo caso, basta recarsi presso un negozio e portare con sé il disegno, piuttosto che il logo o il testo che si vuole inserire all’interno del timbro e sarà compito dei tipografi realizzare un vero e proprio timbro in piombo. Dal punto di vista estetico si tratta certamente di una soluzione interessante, anche se il prezzo è chiaramente molto più alto in confronto a quello che si paga sul web. Infatti, sia per quanto riguarda la realizzazione di un timbro semplice che di un timbro più elaborato, in tipografia bisogna mettere in conto una spesa non indifferente.