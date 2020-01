Si parte! Torna nel Cilento la Vacanza del Sorriso

Anche quest’anno si parte! La Vacanza del Sorriso prende il via con la XIV edizione. La Vacanza del Sorriso ha lo scopo di regalare a tutti i bambini con patologie oncoematologiche ed alle loro famiglie qualche giorno di relax e spensieratezza. Cilento, Vallo di Diano e Alburni si mobilitano ogni anno per poter ospitare in pieno comfort ed a titolo completamente gratuito famiglie provenienti da tutta Italia. Svariate sono le soluzioni e le tipologie di proposte di soggiorno per dare modo a tutti di poter scegliere il periodo e la soluzione più adeguata alle proprie esigenze.

Ogni anno la vacanza del sorriso ospita circa 200 famiglie. Le segnalazioni pervenute fin’ora da ospedali ed associazioni lasciano presumere che per il 2020 che il numero di ospiti sarà maggiore. Si chiedono rinforzi per questi piccoli ospiti a cui regalare un sorriso.

Non si chiede denaro, ma, un gran cuore. Chiunque potesse e volesse sostenere questa “crociata di bontà” può mettersi in contatto con i coordinatori tramite il seguente indirizzo e-mail: info@lavacanzadelsorriso.it.

“Si predilige – fanno sapere gli organizzatori – la raccolta di prodotti e servizi diretti: un gelato, una gita in barca, una cena, dei giocattoli, articoli igienico sanitari”. Regalare un sorriso ad un bambino è un piacere e un dovere morale, mettiamoci il cuore.