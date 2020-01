Pisciotta: strada chiusa, disagi per i residenti. C’è l’interpellanza

PISCIOTTA. Subito interventi per la strada comunale di località Sant’occhi – Celefise. E’ quanto richiede il consigliere comunale Antonio Fedullo. L’esponente della minoranza ha indirizzato una interpellanza urgente al sindaco Ettore Liguori, all’assessore ai lavori pubblici Antonio Greco e agli uffici comunali. Il problema del tratto viario non è nuovo e già nel dicembre scorso veniva segnalata la necessità di prendere provvedimenti in merito.

Le criticità in località Sant’occhi Celefise

La località Sant’occhi – Celefise, infatti, è utilizzata da diverse persone, residenti e proprietari terrieri per raggiungere zone che con la strada chiusa sono isolate.

Sul posto il consigliere Fedullo ha effettuato anche un sopralluogo dal quale è emerso che “si tratta di un problema serio e di un lavoro impegnativo anche a carattere economico per le casse del Comune”.

L’interpellanza del consigliere Antonio Fedullo

Vista la gravità della situazione il consigliere del gruppo “Una mano per Pisciotta” ha chiesto all’amministrazione comunale come intende risolvere il problema. Nello specifico si chiede di avviare l’0iter che consentirà l’avvio dei lavori. Ad oggi, infatti, le criticità segnalate rischiano di isolare alcuni cittadini impossibilitati a raggiungere terreni e abitazioni, scrive Fedullo nella missiva.