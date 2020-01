Gabriel Zuchtriegel racconta il “modello” Paestum a Verona

Gabriel Zuchtriegel arriva a Verona per farsi ambasciatore delle bellezze di Paestum e delle ultime scoperte archeologiche che interessano il sito. L’appuntamento è per oggi, 14 gennaio alle ore 17.30, presso Palazzo della Gran Guardia. Sarà l’occasione per discutere con il direttore del Parco Archeologico di Paestum, che affronterà anche il tema dell’autonomia finanziaria del Parco.

Essa ha dato vita a nuovi percorsi di promozione e valorizzazione del patrimonio, ma anche a una programmazione più articolata delle attività di ricerca.

Nel caso di Paestum, nuovi scavi e ricerche in laboratorio permettono oggi di arricchire il nostro quadro della città “meglio conservata della Magna Grecia” e di esplorare il mondo in cui sono stati costruiti i grandi templi dorici che hanno reso famoso il sito, iscritto al patrimonio UNESCO dal 1998.

La conferenza presenterà alcuni nuovi risultati e rinvenimenti, in parte inediti, per gettare luce sulla cultura dell’antica Magna Grecia. Sarà proprio Gabriel Zuchtriegel ad illustrare alla platea le novità.