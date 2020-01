Contatori dell’acqua: ecco come proteggerli dal gelo

Siamo ormai nel pieno dell’interno e con il freddo, le basse temperature possono danneggiare i contatori dell’acqua. Ciò rischia di provocare anche importanti perdite d’acqua con un notevole aggravio sia dei costi del servizio che per la riparazione dei danni agli impianti: è quindi importante prendere le dovute precauzioni per evitare problemi.

Se il nostro contatore è posizionato in una nicchia in un muro esterno è importante:

Assicurarsi che la porta del vano sia sempre ben chiusa e priva di aperture che consentano il passaggio dell’aria

Rivestire gli sportelli e le pareti della nicchia con dei pannelli isolanti (come polistirolo o poliuretano espanso facilmente reperibili presso negozi per il fai da te) e le tubazioni ed il contatore con guaine ben fissate con nastro isolante

Non utilizzare per l' isolamento carta o stracci che, bagnandosi e ghiacciandosi, potrebbero aggravare la situazione

Se le temperature dovessero abbassarsi di molto e per più giorni è consigliabile lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d'acqua. Per evitare sprechi si può far scorrere l'acqua dal rubinetto della vasca da bagno in modo da raccoglierla e poterla poi utilizzare, ad esempio, per lo scarico del wc

Anche per i contatori interrati è necessario procedere allo stesso modo assicurandosi inoltre che il tombino sia sempre ben chiuso per evitare infiltrazioni d’acqua dall’esterno.

Particolare attenziona va prestata alle case non abitate o se si prevede di lasciare casa per un periodo di alcuni giorni durante un’ondata di gelo. In questi casi è importante:

Svuotare l'impianto chiudendo il rubinetto a monte del contatore e facendo scorrere l'acqua dai rubinetti di casa fino al completo svuotamento per poi richiuderli

Verificare dopo il passaggio del gelo e con il rialzo delle temperature se ci sono danni o perdite. Con lo scioglimento del ghiaccio infatti possono venire alla luce rotture all'impianto e conseguenti dispersioni

Se si vive in condominio bisogna invece accertarsi che i responsabili della manutenzione effettuino gli opportuni interventi prima dell’arrivo del gelo, in particolare:

Coibentazione delle tubature e dei contatori esposti all'aria in locali non riscaldati

Verificare l'operatività delle valvole delle varie colonne di distribuzione dell'impianto

Per appartamenti vuoti comportarsi come spiegato prima in riferimento alle case non abitate

Svuotare gli impianti dei servizi condominiali in caso di temperature particolarmente rigide

In ogni caso se si rileva un problema è fondamentale chiedere l’intervento urgente del gestore del servizio idrico chiamando il numero guasti che deve essere sempre riportato nelle nostre bollette.