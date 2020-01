Aquara è ufficialmente tra le Città del Vino ed anche l’omonima associazione ha dato il benvenuto al centro alburnino elogiandone la storia e la bellezza sul proprio sito internet. Ovviamente non manca una particolare attenzione alle produzioni agricole: l’olio di oliva DOP Colline Salernitane, il DOC Castel San Lorenzo e le IGT Campania, Colli di Salerno e Paestum.

La scelta di Aquara di aderire all’Associazione Nazionale Città del Vino è arrivata nelle scorse settimane (leggi qui). Lo scopo è la promozione e la valorizzazione del vino e del suo territorio, dell’enogastronomia in generale e dei servizi, i quali sono strategici per le politiche economiche per la qualità della vita dei cittadini e dei turisti.

L’Associazione Città del Vino è stata costituita a Siena nel 1987, con l’obiettivo di aiutare i Comuni a sviluppare intorno al vino, ai prodotti locali ed enogastronomici, tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro. Un esempio concreto è l’impegno per lo sviluppo del turismo del vino, che coniuga qualità dei paesaggi e ambienti ben conservati, qualità del vino e dei prodotti tipici, qualità dell’offerta diffusa nel territorio ad opera delle cantine e degli operatori del settore.