Appartamento a fuoco a Corleto Monforte

Casa a fuoco a Corleto Monforte, all’ingresso del centro abitato. La proprietaria è uscita dall’appartamento avvolta dalle fiamme. Immediatamente soccorsa, per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che stanno provvedendo a domare il rogo.

All’interno della casa è presente una bombola del gas che per fortuna non è esplosa. Ma l’abitazione resta interdetta in attesa che lo stabile sia messo in sicurezza.

Al momento non si conoscono le cause che hanno determinato l’incendio innescatosi poco prima delle 19.