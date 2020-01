Pertosa: Comune pronto a interventi sulla viabilità

Viabilità Comunale. L’amministrazione di Pertosa approva il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di “manutenzione della strada comunale Fra Pietro – Fornace”. Nello specifico l’intervento prevede il miglioramento della percorribilità e sicurezza di una delle principali strade comunali di Pertosa.

In particolare si punta a finanziare l’intervento con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il finanziamento del Governo per la viabilità

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Caggiano, quindi, punta ad accedere ai contributi per i comuni con popolazione inferiore a 3500 abitanti, escludendo i Comuni che hanno già usufruito dei finanziamenti dei programmi “6.000 Campanili” e “Nuovi Progetti di intervento”.

Il progetto

Il progetto per la viabilità è stato redatto dal geometra Gerardo Curcio per un importo complessivo di 200 mila euro, di cui 150 mila euro per lavori compresi oneri di sicurezza e 50 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.