“NaturalMente Cilento”: un contest fotografico dedicato al Cilento

Giunto alla IV edizione, si può partecipare fino al 23 febbraio 2020, il contest fotografico “NaturalMente Cilento” organizzato dall’Associazione “Geo Trek Paestum” vuole attraverso la fotografia promuovere il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

La partecipazione è libera attenendosi a quanto riportato nel regolamento presente sulla pagina Web dell’Associazione “Geo Trek Paestum”.

Il presidente Gargano Giuseppe, sottolinea che la “fotografia naturalistica, paesaggistica e quindi escursionistica è in un periodo di massima crescita, soprattutto con lo sviluppo delle nuove tecnologie, che avvicinano a questo chiunque abbia un po di destrezza e fantasia, e delle attività outdoor quali che siano (Mountain bike, escursionismo, ecc..)”.

“Questo contest – continua il Presidente – è nato per volere di un gruppo di appassionati di fotografia tra i soci dell’Associazione che hanno voluto unire la passione per la fotografia con la scoperta del territorio e soprattutto della ricerca di quelle inquadrature e quei scatti unici che rendono le nostre eccellenze del Cilento ancora più uniche e magiche”.

Il contest si svilupperà dopo il 23 febbraio 2020 come tradizione: le foto in formato anonimo (verrà attribuito un codice e il titolo indicato dall’autore) verranno caricate sulla pagina FB dell’Associazione “Geo Trek Paestum” in un apposito album e sottoposte al giudizio degli utenti che con i loro “like” giudicheranno le prime 15 foto finaliste che saranno poi esposte a partire dal 19 aprile 2020, e per tutta la settimana, presso il Municipio di Perito e giudicate dalla Commissione Fotografica di Geo Trek Paestum.

Le prime tre fotografie a questo punto verranno premiate sabato 25 aprile 2020 presso l’aula consiliare di Perito a conclusione quindi della manifestazione NaturalMente Cilento 2020.