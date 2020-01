Mercato Salernitana, una situazione in evoluzione

Il direttore sportivo Angelo Fabiani sta cercando di trovare delle risorse per poter operare sul mercato e rafforzare la squadra. Al tempo stesso, però, sta cercando anche di piazzare gli esuberi della rosa a disposizione di coach Ventura. Quindi, un doppio lavoro, sia in entrata che in uscita, per cercare di rendere la Salernitana sempre più forte.

La squadra granata si trova attualmente al decimo posto in classifica, a quota 26 punti. Una situazione che, però, è molto meno problematica di quello che si potrebbe pensare, dal momento che il terzo posto, occupato dal Crotone, sconfitto proprio qualche giornata fa all’Arechi, dista solamente cinque punti, visto che è fermo a quota 31.

La Salernitana punta a rinforzarsi per una seconda parte di campionato da protagonista

Insomma, diversi tifosi della Salernitana sono sicuri che, con gli innesti giusti a gennaio, la squadra granata potrebbe addirittura ritrovarsi a lottare per le prime posizioni.

Prima di poter rinforzare la squadra con qualche colpaccio, magari dell’ultimo secondo, ecco che il club campano deve obbligatoriamente fare i conti anche con le richieste. Sono sempre di più le squadre, soprattutto che fanno parte della serie cadetta, che stanno richiedendo informazioni sul conto di Francesco Di Tacchio.

In modo particolare, le sirene sono giunte dalla Cremonese, che è alla ricerca di un centrocampista che sia in grado di garantire un’adeguata copertura davanti alla difesa. Stesso discorso anche per la Juve Stabia, ma pure il Cosenza aveva fatto diversi sondaggi, visto che già in estate avrebbe voluto portarlo in Calabria.

Ad ogni modo, la Salernitana sembra non avere alcuna intenzione di privarsi di Francesco Di Tacchio, anche se effettivamente i miglioramenti di Dziczek l’hanno portato a vedere non troppo spesso il campo. Il capitano, però, è stato più di una volta dichiarato incedibile e ha ancora un anno e mezzo di contratto con la squadra granata.

La situazione che riguarda il mercato in entrata

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, al momento ci sono parecchi nomi sul tavolo, anche se ovviamente manca ancora l’ufficialità. Almeno virtualmente, però, pare che la Salernitana il suo primo colpo del mercato di gennaio l’abbia già messo a segno. Stiamo parlando dell’esterno di origini italo-brasiliane Felipe Curcio, che arriva direttamente dal Brescia e che dovrebbe mettere la firma su un contratto di due anni e mezzo.

Curcio andrà a rinforzare lo scacchiere tattico a disposizione di Ventura, dal momento che sarà l’alternativa sulla sinistra a Kiyine, nonostante nei piani dell’ex allenatore del Torino e della Nazionale ci sia anche un’idea diversa. Infatti, Ventura, potrebbe decidere di spostare in maniera fissa Kiyine come mezzala, andando a puntare su Curcio sulla corsia di sinistra.

Felipe Curcio, però, non è l’unico elemento che verrà aggregato durante il mercato di gennaio. Infatti, sembra proprio che dal Pisa possa arrivare un altro importante tassello, ovvero il centrale di origini italo-tunisine Ramzi Aya, classe 1990, che ha già giocato anche a Catania e con la maglia della Fidelis Andria. A centrocampo, invece, si pensa a Luca Mora dello Spezia, ma interessa anche il mediano Scozzarella, che attualmente veste la maglia del Parma, anche se è un pezzo pregiato del mercato, visto che su di lui ci sono anche altre squadre.