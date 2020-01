Camerota: nuovo attacco alla Soget

Con un lungo post apparso sul proprio profilo Facebook, Orlando Laino consigliere di opposizione e capogruppo di Viva Camerota, torna ad attaccare la Soget e la maggioranza retta da Scarpitta. “È iniziato un altro anno, con la speranza che sia più proficuo per tutti”, esordisce Laino che, poi ironizza: “Ringrazio la Soget e soprattutto Il sindaco Scarpitta per la sua “sensibilità”. Infatti durante le feste del Santo Natale ci hanno riempito di “Cartelle” (Finanche l’agenzia delle entrate ha risparmiato tutti gli italiani, durante questo periodo, ma Scarpitta no, non ci perdona)”.

Poi prosegue: “Credo che ogni cittadino ha capito finalmente quanto sia grave affidare le sorti e il conto bancario, (soprattutto con le nuove leggi che consentono di entrare direttamente nei conti correnti dei cittadini), all’Amministrazione Comunale”.

“A proposito di tale argomento – rincara la dose Laino – l’ANAC in questi giorni ha trasmesso una nota alla Prefettura di Salerno ai fini di chiarimenti in materia. Il sindaco ci vuole informare? Spero che il Prefetto e la Procura vadano a fondo anche perché in passato dichiarai e denunciai, a differenza di tutti, che la gara era stata pilotata e l’attuale sindaco nonostante una campagna elettorale contro la Soget al momento dell’investitura a sindaco in barba a tutte le Leggi in materia ha ulteriormente rinnovato e migliorato il contratto, affidando anche altri servizi alla Soget”.

“A proposito – osserva Laino rivolgendosi poi a Scarpitta – hai regolarizzato tutte le tue posizioni con la Soget? visto che con l’accesso agli atti che richiesi mi hai solo mandato le targhe e le assicurazioni dei tuoi automezzi. Un anno disgraziato per la gestione Comunale (altro che è iniziata la favola) non dimentichiamoci dello scandalo nell’area mercato voluto forzatamente da te sindaco nonostante la contrarietà del solo ed unico mio voto in Consiglio Comunale e porto anche a conoscenza di tutti di essere stato anche querelato da questo illustre sconosciuto del Kamarina a cui il nostro sindaco ha donato parte del cuore del nostro paese, ma andrò avanti fino in fondo e denuncerò tutte le persone che stanno abusando del loro mandato elettorale”.