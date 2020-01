Stio: concorso per 2 agenti di polizia municipale

STIO. Il comune, guidato dal sindaco Natalino Barbato, ha approvato un bando di concorso pubblico per titoli e esami per 2 posti di agente di polizia municipale, categoria C. Si tratta di un concorso necessario a reperire personale considerato che nei mesi scorsi l’Ente avviò una procedura di mobilità per coprire i posti vacanti alla cui scadenza, il 17 luglio, non risultò alcun partecipante.

Nello specifico i ruoli da ricoprire sono a tempo indeterminato part – time al 50%, ovvero 18 ore settimanali da destinare all’area tecnica del’Ente. Lo scopo è di trovare nuovi vigili da poter inserire nell’organico di personale comunale, ad oggi carente.

Il bando sarà reso pubblico prossimamente, attraverso la pubblicazione e diffusione sulla Gazzetta Ufficiale e sull’Albo Pretorio del Comune, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente.