Promozione: vince la Calpazio, sconfitta per l’Herajon

Promozione secondo turno del girone di ritorno

Diverse le sfide del sabato in programma nel girone D di Promozione campana, nelle gare valide per il turno numero 17, il secondo del girone di ritorno

Vince la Virtus Cilento, pari per il Salernum Baronissi

Nei match del sabato vince la Virtus Cilento che si impone in trasferta sul campo della Sanseverinese. Per i ragazzi del tecnico Castiello decidono i guizzi di Severino e Guido Esposito giunti entrambi nel primo quarto d’ora di gioco. I cilentani allungano sul Salernum Baronissi che, invece, non va oltre lo 0-0 nel match interno con l’ostico Giffoni Sei Casali I virtussini si portano a +4 in graduatoria in vista dello scontro diretto della prossima settimana, in programma allo stadio “Ardisani” di Casal Velino, proprio contro il Salernum Baronissi del tecnico Calabrese.

Tanti pareggi nelle altre sfide

Nelle altre sfide del sabato 2-2 tra Centro Storico, doppio Adduono nei 20 minuti iniziali, e Coperchia. Stesso risultato tra Sarnese e Giffonese, con guizzi di DI Muoio e FIorito entrambi nel primo tempo per gli ospiti. La Temeraria S.Mango, grazia a Spetrini nella frazione d’avvio, impatta con il S.Vito Positano, 1-1. Termina a sorpresa a reti bianche la sfida tra il quotato Sporting Pontecagnano e la Rocchese.

Le sfide domenicali

Nelle gare domenicali in mattinata il San Marzano batte 4-0 l’Herajon, fanalino di coda del girone. Annunziata, Giammetta, Veniziano e Lamberti condannano i capaccesi. Vince di misura, invece, la Calpazio, che batte 1-0 il Palomonte. Decide Santucci all’ottavo di gioco. La squadra del tecnico Marino sale cosi a 1 punto dal secondo posto.

Promozione, girone D: turno numero 17

Calpazio vs Real Palomonte 1-0 San Marzano vs Audax Herajon 4-0 Sanseverinese vs Virtus Cilento 0-2 Salerum Baronissi vs Giffoni Sei Casali 0-0 Centro Storico vs Honveed Coperchia 2-2 Giffonese vs Sarnese 2-2 Sporting Pontecagnano vs Rocchese 0-0 Temeraria San Mango vs San Vito Positano 1-1

Classifica Promozione