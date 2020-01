Oroscopo: Acquario, evitate amori impossibili

Ariete – Si profilano nuovi interessanti sviluppi per la vostra attività. Nessuno dubiterà della vostra abilità. In amore tutto va meglio del previsto

Toro – Il mondo che ruota attorno al vostro lavoro è pieno di opportunità da cogliere al volo. Non abbiate fretta e l’amore arriverà

Gemelli – Capita a tutti di fare degli errori nel lavoro: l’importante è mantenere nervi saldi. In amore la fuga a volte è soluzione migliore

Cancro – Con molta pazienza e un pizzico di spregiudicatezza riuscirete a risolvere ogni problema nel lavoro. Il cuore batte forte

Leone – Dopo un periodo di apatia avete in mente idee vincenti e realizzabili nella vostra professione. In amore le difficoltà non sono insormontabili

Vergine – Cercate di vivere la giornata lavorativa all’insegna della serenità: aiuta a prendere le decisioni giuste. Avete perso la testa: ammettetelo.

Bilancia – Non pensate di poter ottenere dei miglioramenti nel lavoro senza impegnarvi a fondo. Giorni di grandi perplessità in amore.

Scorpione – Evitate atteggiamenti troppo intransigenti con i vostri collaboratori se volete raggiungere degli obiettivi ambiziosi. In amore è sempre tira e molla

Sagittario – Il lavoro darà buoni frutti a patto che ce la mettiate tutta per sfondare. In amore la vostra tattica non dà alcun risultato: è ora di cambiarla.

Capricorno – Buone capacità organizzative vi faranno risparmiare tempo e denaro. In amore giudicate con la testa, ma soprattutto con il cuore

Acquario – Siete consapevole degli obiettivi che volete raggiungere nel lavoro e non mollerete la presa fino alla fine. Evitate amori improbabili.

Pesci – Avete delle idee nuove e dunque delle nuove possibilità di migliorare nel vostro lavoro. Vita amorosa intensa ma burrascosa