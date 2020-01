“Mandola d’Autore”: tra i primi 30 il gelato artigianale dell’agropolese Antonio Volpe

Un successo dopo l’altro per il giovane gelataio di Agropoli Antonio Volpe.

Dopo essere stato finalista al festival mondiale del gelato italiano nel 2017 e ad aver partecipato al “Gelato World Tour”, per lui arriva un altro importante premio, forse il più inatteso della sua carriera.

“Fior di riso alla mandorla e pistacchio” è tra i migliori 30 gelati artigianali, a livello nazionale, alla mandorla di Toritto presidio slow food.

Inserita nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), essa è un vero alleato del benessere e del gusto, tanto che le sue proprietà benefiche sono riconosciute e trattate dai nutrizionisti che ne consigliano il consumo.

Il prestigioso riconoscimento arriva dal concorso “Mandorla d’autore” organizzato da Goloasi.it in partnership con “Città del Gelato” rivolto a tutti gli artigiani, titolari di laboratori di gelateria, ai familiari o ai dipendenti che producono gelato artigianale.

Antonio Volpe, conoscitore dell’arte del gelato artigianale, è il titolare del “New Blue Angel” di Agropoli dove, ogni giorno, puntando sulla qualità dei prodotti, sperimenta nuovi gusti per i palati più sopraffini. E questa volta, è riuscito a superare sé stesso, creando un gelato fatto con del riso cotto, addolcito con il gusto della mandorla e variegato con un Cremino di pistacchio.



“Partecipo a queste iniziative perché amo mettermi in gioco e confrontarmi con gli altri artigiani mi permette di crescere – dichiara Volpe – sono felice di questo risultato perché mi ripaga per l’impegno e i sacrifici che ho fatto in questi anni di lavoro.

Cerco sempre di fare del mio meglio, coniugando la tradizione con l’innovazione, la creatività con la tecnica e l’artigianalità con gli ingredienti di qualità”.