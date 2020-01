Battuta d’arresto nell’ultima di andata per la New Basket Agropoli

Non trova l’approccio giusto alla gara la New Basket Agropoli, sconfitta questa sera al Pala Berlinguer contro una buona Bellizzi. Il primo quarto parte abbastanza bene per i cilentani che però cedono quattro lunghezze all’avversario (24-20). Nel quarto successivo la concentrazione cala e i ragazzi di coach Sanfilippo riescono ad allungare sugli ospiti portando a segno 18 punti al cospetto dei soli 8 dei cilentani (42-28). Dopo la pausa lunga, il ritorno sul parquet non cambia le sorti della gara. Anzi il Bellizzi riesce a comandare il gioco, andando a chiudere il terzo quarto con un distacco di 32 punti (69-37). Nel quarto finale, la New Basket Agropoli alza il ritmo e riesce a recuperare un po’ di punti. Ma non bastano per cambiare le sorti dell’incontro, che termina sul punteggio di 87-70. Ora c’è da analizzare le motivazioni della sconfitta e ripartire per tornare a vincere. I prossimi impegni sono il 19 gennaio (ore 18), per la regular season, contro New Caserta Basket, in trasferta e il 23 gennaio con lo stesso avversario, per i quarti di finale di Coppa Campania (ore 20, Pala di Concilio di Agropoli).

Questo il commento a margine del match di coach Franco Lepre: «non siamo scesi in campo e Bellizzi ha meritato di vincere. Abbiamo iniziato male l’anno». Questa l’analisi della partita: «abbiamo approcciato bene all’inizio, poi però ci siamo persi nel piano partita non riuscendo a mettere in pratica quello che avevamo provato in allenamento. Loro hanno avuto un’alta percentuale al tiro, a differenza nostra. Abbiamo giocato sottotono, eravamo scarichi. Probabile sia stato un calo post vacanze. Se avessimo giocato al 100 per cento delle nostre possibilità avremmo potuto far nostra la gara, ma così non è stato. Adesso c’è da capire cosa è successo e ripartire». Critica la dirigenza: «le partite si possono vincere o perdere, ma perdere senza dignità è una doppia sconfitta. Le vacanze, considerato che sono state lunghe, ci auguravamo fossero finite già da tempo».

TABELLINO

BASKET BELLIZZI -NEW BASKET AGROPOLI 87-70

BASKET BELLIZZI: Granata 2, Beatrice 8, Manning 27, Kupchak 10, Di Mauro 14, Sarno, Salerno 3, Chakir 7, Coppa, Iannicelli 14, Barrella 2, Esposito NE. Allenatore: Sanfilippo

NEW BASKET AGROPOLI: Simaitis 12, Popov 6, Borrelli 2, Ferretti 4, Ouandie 27, Gazineo 2, Pekovic 4, Farese 2, Lepre 5, De Marco NE, Cantarella NE, Labovic 6. Allenatore: Lepre

Arbitri: Carotenuto, Sabatino

Parziali: 24-20; 18-8; 27-9; 18-33