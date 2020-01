A Teggiano un maxi deposito di fuochi d’artificio

Un deposito destinato a contenere oltre 300 tonnellate di fuochi d’artificio potrebbe essere realizzato a Teggiano. Sorgerebbe in via Cortacciuoli, nella parte bassa del paese, a vocazione prevalentemente agricola e in parte industriale. La richiesta della licenza edilizia per la realizzazione del deposito con annessi uffici e servizi è stata presentata al Comune di Teggiano.

L’ipotesi farà certamente discutere e già solleva qualche perplessità. Quello di Teggiano, infatti, sarebbe uno dei depositi più grandi del territorio.

L’Ente ha indetto per il prossimo 24 gennaio la conferenza dei servizi.