Sapri al via la stagione teatrale

SAPRI. Prenderà il via il prossimo 24 gennaio la stagione teatrale del “Ferrari“. Cinque gli appuntamenti in cartellone che accompagneranno il pubblico fino ad aprile.

Primo appuntamento con Peppe Barra. Il poliedrico artista napoletano porterà in scena I Cavalli di Monsignor Perrelli per la regia di Lamberto Lambertini (costo 25 euro). I Tartassati con Biagio Izzo è l’appuntamento di febbraio, il giorno 15 (biglietto 30 euro). Due spettacoli nel mese di marzo: si parte con Simone Schettino con “Il Meglio Di” il 14 marzo (biglietto 15 euro); il 24 marzo sul palco del “Ferrari” di Sapri arriva Carlo Buccirosso con “La Rottamazione di un italiano perbene” (30 euro). A concludere la rassegna teatrale Paolo Caiazzo con “Terrone si nasce”, giovedì 23 aprile.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. L’abbonamento per 5 spettacoli ha un costo di 90 euro in platea; 80 euro in galleria. Per gli under 25 abbonamento in platea 70 euro (solo galleria).