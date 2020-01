Promozione: la Virtus Cilento vince e allunga in classifica

Diverse le sfide del sabato in programma nel girone D di Promozione campana. Vince la Virtus Cilento che si impone in trasferta sul campo della Sanseverinese. Per i ragazzi del tecnico Castiello decidono i guizzi di Severino e Guido Esposito giunti entrambi nel primo tempo. I cilentani allungano sul Salernum Baronissi che, invece, non va oltre lo 0-0 nel match interno con l’ostico Giffoni Sei Casali.

I virtussini si portano a +4 in graduatoria in vista dello scontro diretto della prossima settimana, in programma allo stadio “Ardisani” di Casal Velino, proprio contro il Salernum Baronissi del tecnico Calabrese.

Nelle altre sfide 2-2 sia tra Centro Storico e Coperchia, che tra Sarnese e Giffonese, La Temeraria S.Mango impatta con il S.Vito Positano, 1-1, mentre termina a reti bianche la sfida tra Sporting Pontecagnano e Rocchese.Domani completano il quadro San Marzano-Herajon e Calpazio-Real Palomonte.