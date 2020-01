Paestum e Velia insieme: la soddisfazione di istituzioni e associazioni

Lunedì, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ci sarà la conferma dell’accorpamento di Elea Velia e Paestum. Sul caso molte le reazioni positive da parte di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che da tempo chiedevano per lo sviluppo del parco archeologico di Ascea l’autonomia gestionale.

“Sono molto contento –afferma il sindaco di Ascea Pietro D’Angiolillo– di questa svolta storica nell’organizzazione e gestione del Parco Archeologico di Elea-Velia e che, dopo anni di impegno, sia stata accolta la nostra proposta. Sono fermamente convinto che la nuova forma organizzativa/gestionale e la collaborazione tra il comune di Ascea e gli enti deputati alla tutela, promozione e valorizzazione di Velia, favorirà il rifiorire, grazie anche a tutto il lavoro sinora svolto, del nostro sito archeologico e la crescita culturale, economica ed occupazionale del nostro territorio”. “Questo nuovo traguardo –continua il sindaco di Ascea- è la dimostrazione che nella vita e nella politica bisogna avere le idee chiare, bisogna osare e bisogna percorrere fino in fondo la strada tracciata. Sono certo che si aprirà una fase nuova ed entusiasmante per il nostro Parco Archeologico e per il nostro territorio e che la cultura e la conoscenza delle nuove generazione dei valori tramandati dalla storia contribuiranno a guardare avanti con una maggiore fiducia e con la consapevolezza che il nostro grande passato ci accompagnerà verso un futuro più sereno”.

Soddisfazione anche da parte dell’associazione Genius Loci, che pure da tempo si batte per la promozione e lo sviluppo del sito archeologico.

“La notizia è splendida, auspicata e caldeggiata da tempo e diverse volte arrestata. Ma finalmente sembra essere arrivati ad un punto di svolta – spiega Giuseppe Di Vietri – Naturalmente guai a pensare che così dall’oggi al domani si risolvano tutte le questioni sottese che riguardano e hanno riguardato innanzitutto la partecipazione del contesto territoriale e l’inserimento del Parco archeologico di Elea-Velia all’interno delle politiche pubbliche dell’area. Politiche pubbliche non molto presenti e consapevoli di dover essere parte di percorsi strutturanti e meno effimeri o comunque contingenti”.

Di Vietri, però, pone anche alto il livello di attenzione affinché non si cada “nell’inganno che questo accorpamento con Paestum possa cambiare le sorti di Elea-Velia con la bacchetta magica se non cambia anche l’ecosistema e si rimane alla finestra. Credo sarà ciò che Zuchtriegel ed il CDA andranno a fare, vale a dire attivare connessioni e intenzionalità attorno al Parco archeologico di Elea-Velia”.