Elezioni a Casal Velino: il generale Luigi Lista candidato sindaco

CASAL VELINO. La campagna elettorale nel comune cilentano è pronta ad entrare nel vivo. L’attuale gruppo di minoranza, Insieme per Casal Velino, ha infatti ufficializzato il suo candidato a sindaco. Si tratta del generale Luigi Lista. A lui il compito di guidare il gruppo che alle amministrative del 2015, con a capo Eligio De Marco, ottenne 1409 preferenze, circa 600 in meno de Il Veliero, guidato dall’attuale sindaco Silvia Pisapia. Quest’ultima dovrebbe puntare alla ricandidatura anche se qualcuno ipotizza un ritorno di Domenico Giordano, già sindaco di Casal Velino e attuale vicesindaco.

Luigi Lista, generale dell’Esercito Italiano, ha ricoperto importanti incarichi nell’arma, in particolare nel settore medico. A lui possono essere ricondotte molte delle innovazioni e riforme della Medicina Legale Militare, come il nuovo elenco delle imperfezioni ed infermità nonché la nuova direttiva ministeriale inerente l’abolizione dei limiti di altezza per il reclutamento nelle Forze Armate. E’ stato insignito della Medaglia d’Oro e della Medaglia d’Argento al merito della sanità pubblica.

Casal Velino è uno degli undici comuni di Cilento, Alburni e Vallo di Diano chiamato al voto nella prossima primavera. Gli altri sono Celle di Bulgheria, Ispani, Laurino, Lustra, Pertosa, Postiglione, San Giovanni a Piro, Sant’Angelo a Fasanella, Sassano, Sicignano degli Alburni.