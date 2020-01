Calcio a 5 femminile: Salernitana, parlano le due cilentane

Riparte nel weekend il girone di ritorno del torneo di Serie A2 di calcio a 5 femminile. La Salernitana, nell’anticipo del sabato del gruppo D, sarà opposta alla capolista Dona Five Fasano. Il quintetto granata, guidato dal tecnico Pannullo, sarà di scena al PalaCilento di Torchiara domani alle ore 19:00.

La società cara al patron Pizzicara torna nell’impianto cilentano dopo il successo del 15 dicembre, quando si impose, per 6-2, sul Futsal Rionero.



Raffaella Di Bello, portiere e capitano salernitano, ha espresso la sua determinazione in merito alla gara con la prima della classe:

“Bello ripartire dal PalaCilento! Questo periodo di sosta – dichiara la Di Bello – è stato utilizzato al meglio. Abbiamo recuperato qualche infortunata, preparandoci al meglio fisicamente per affrontare una squadra, ben organizzata e con un’ampia rosa, come quella del Fasano. Le pugliesi, attualmente, prime in classifiche saranno delle avversarie

dure da affrontare. Abbiamo lavorato bene – afferma il capitano granata- con Mister Pannullo, per preparare al meglio la partita con la voglia di scendere in campo con spirito e grinta di sempre”.



Gli fa eco la vallese Sofia Vitolo, giovane classe 2002 al suo primo anno in granata. Il laterale di movimento, a poche ore dal match, a così commentato la prima parte di stagione salernitana:

“Tutto sommato nel girone di andata – spiega la Vitolo- abbiamo raccolto i punti che meritavamo, senza rimpianti. Certo bruciano quei tre punti fatti con il Grottaglie che ci sono stati tolti, ma è acqua passata. Guardiamo avanti, ovviamente possiamo fare di più e toglierci soddisfazioni, perché siamo molto unite. Sabato – conclude la vallese- sarà partita tosta, ma daremo il massimo come sempre”.