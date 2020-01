Auletta: importanti interventi per località Abbamonte

AULETTA. Approvato nelle scorse settimane il progetto definito ed esecutivo per lavori di “Sistemazione e manutenzione delle opere di sostegno del tratto acquedotto e pubblica illuminazione alla località Abbamonte”.

L’intenzione, dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Pessolano, è quella di usufruire dei fondi del Programma Interventi Infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3500 abitanti emanato dal MIT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L’Ente, precedentemente, non avendo ottenuto i finanziamenti con i programmi infrastrutturali “6.000 Campanili” e pertanto rientra nella schiera dei Comuni finanziabili.

Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Nicola Pepe, per un importo complessivo di 200 mila euro, di cui circa 142 mila euro per lavori compresi oneri di sicurezza e 58 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.