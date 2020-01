Aquara, affidati i lavori dell’ex centro lontra

Grandi novità in serbo per l’edificio che ospita l’ex Centro lontra: affidati i lavori per l’edificio che vedrà al piano superiore una sala polivalente con una sala di documentazione sulla flora e fauna dei fiumi del Parco. Su questo l’amministrazione guidata dal Antonio Marino ha chiesto un’ integrazione al Parco nazionale del CVDA, a questa prima dotazione finanziaria di circa 30mila euro.

Al piano terra, per ora, resta l’idea di un centro medico polivalente, dove meglio amplificare l’azione già avviata con le “domeniche della salute”. Intanto per domenica 12 gennaio, presso lo studio pediatrico comunale, dalle ore 10 alle ore 13, il dottore Mario Infante, noto endocrinologo, effettuerà visite endocrinologhe gratuite. L ’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale di Aquara ha come obiettivo garantire visite di prevenzione a favore della cittadinanza.

«Nell’immediato futuro, entro fine mese, se tutto va bene, potremmo avere un’importante novità su Centro medico dichiarano il Sindaco e il suo Vice Luciano- Ma per ora invitiamo tutti a non perdere l’occasione delle “domeniche della salute”. Si va avanti nonostante il mare di debiti ereditati e ricorsi vari».