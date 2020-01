Agropoli: gli studenti delle elementari diventano speaker radiofonici

Cilento Radio, la web radio di InfoCilento, in collaborazione con l’istituto comprensivo San Marco, sviluppa un progetto radio dedicato agli studenti della 4^ elementare del plesso di Cannetiello di Agropoli. L’iniziativa è stata fortemente appoggiata anche dalla dirigente scolastica, la dott.ssa Maria Carmela Verrelli, insieme al maestro Oriano Pilotto che lo ha promosso.

Sabato 11 gennaio alle ore 18,00 andrà in onda la prima puntata di “Radio Young”, una radio al servizio del territorio. Le trasmissioni settimanali ci accompagneranno fino a giugno e si alterneranno come conduttori gli alunni della 4^ A della scuola primaria Cannetiello, del Comprensivo San Marco di Agropoli.

Ogni settimana verranno intervistati esponenti di associazioni e di enti del territorio di Agropoli che si occupano di bambini e ragazzi, cercando di far conoscere localmente, e non solo, cosa fanno e perché.

Questa trasmissione è unica nel suo genere a livello nazionale, in quanto in radio non ci saranno solo adulti, ma anche bambini e ragazzi che ogni settimana sono coinvolti in allenamenti, attività, impegni e che arrivano ad essere premiati in competizioni importanti.

“Attraverso questa trasmissione radiofonica – ci dice il loro maestro Oriano Pilotto – la scuola si apre al territorio, e gli alunni imparano a condividere, creare, utilizzare i mezzi di informazione, in quanto sono essi stessi, durante la settimana precedente la puntata, gli autori che preparano le domande per i partecipanti, scelgono le musiche e ricercano notizie interessanti per poi trasmetterle in radio”.