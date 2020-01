Santa Marina, va avanti il progetto Sprar

SANTA MARINA. Il progetto Sprar per l’accoglienza degli immigrati va avanti. Il Ministero dell’Interno nel novembre scorso ha informato gli enti locali con progetti in scadenza il 31 dicembre della possibilità di portarli avanti. Per farlo è stato necessario trasmettere domanda di prosecuzione. Cosa che ha fatto Santa Marina che ha ottenuto un finanziamento per la prosecuzione del servizio fino al giugno prossimo.

Il centro del Golfo di Policastro, risulta destinatario 129mila euro a cui si aggiunge una quota di compartecipazione di circa settemila euro. Rinnovato anche l’accordo con l’Ati che gestisce il servizio in favore di richiedenti asilo asilo, i beneficiari di protezione internazionale e i titolari di permesso umanitario.

La scelta di portare avanti il Progetto Sprar da parte del Comune di Santa Marina arriva in considerazione dell’importanza dello stesso e dei risultati fin ora ottenuti.