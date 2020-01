Sabato Paestum protagonista in prima serata su Rai 1

CAPACCIO PAESTUM. “Meraviglie” il programma ideato e condotto da Alberto Angela, avrà come protagonista della seconda puntata Paestum. L’appuntamento è in prima serata, sabato 11 Gennaio alle ore 21.20. Sarà l’occasione per vedere le immagini dell’antica Poseidonia, conoscerne la storia e i modi di vivere dei popoli che l’hanno abitata. Una sezione ad hoc del programma, inoltre, sarà dedicata alla storia della Tomba del Tuffatore, custodita nel Museo Archeologico.

La prima puntata “Meraviglie” ha avuto come protagoniste Capri, Torino e Roma. Sabato 11 gennaio, invece, affiancheranno Paestum la Sicilia e Venezia.

Non è la prima volta che la città dei templi è protagonista dei programmi di divulgazione storico-culturale della Rai; in questi giorni, inoltre, Paestum è protagonista anche dello spot messo della trasmissione messo in onda sulla rete ammiraglia della tv nazionale.