Polla: ha fretta di nascere. Bimba viene alla luce nel corridoio

POLLA. Corsa in ospedale per una coppia lucana in attesa della secondogenita. La piccola, evidentemente, aveva fretta di nascere e non ha neanche atteso l’arrivo in sala parto. La bimba, Giusy il suo nome, è venuta al mondo tra l’ascensore e il corridoio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. I fatti risalgono allo scorso 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Una coppia di Vietri di Potenza, 37 anni lui, 26 anni lei, originari di Buccino, ma residenti in Basilicata, sono corsi in ospedale poiché dai sintomi della donna sembrava che il parto fosse vicino.

Il tempo di arrivare al nosocomio pollese che Rosa, la giovane mamma, è stata presa in cura dai sanitari. Salita in ascensore i segnali del parto sono divenuti più evidenti. Arrivata in corridoio e salita su un letto la piccola è nata, senza neanche che la donna raggiungesse la sala parto. Giusy è una bimba sana che pesa 3,2

Grazie alla professionalità dei medici e del personale sanitario dell’ospedale di Polla tutto è andato per il meglio.

Nei giorni scorsi il reparto nascita del nosocomio valdianese è stato artefice di un altro importante intervento: un neonato di 45 giorni è arrivato al “Curto” di Polla in gravi condizioni a causa di una crisi respiratoria. I medici lo hanno stabilizzato ed il piccolo è stato trasferito all’ospedale di Battipaglia.