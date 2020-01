Maltempo: dalla Provincia fondi per le strade del Cilento

Le

precipitazioni atmosferiche di fine dicembre scorso hanno arrecato notevolidanni anche alle infrastrutture stradali di competenza della Provincia diSalerno, per cui sono necessari interventi di somma urgenza per la riaperturadelle strade.

“Abbiamochiesto alla Regione Campania – dichiara il Presidente della Provincia, MicheleStrianese – un finanziamento che ci permetta di completare le attività, moltedelle quali in corso, e necessarie al superamento delle emergenze. I danni cheil maltempo ha arrecato alle nostre strade sono enormi e urge risolvere intempi rapidi le interruzioni dovute a cedimenti di scarpata e frane.

Occorremettere in sicurezza la nostra rete viaria con l’esecuzione di lavori di sommaurgenza per un totale complessivo di circa € 705.000,00 secondo il seguentepiano:

SR ex SS 18 Prignano / Rutino caduta pietrame per frane € 10.000,00

SP 88 / SP 174 Altavilla Silentina caduta pietrame per frane € 20.000,00

SP 11/b Albanella/Roccadaspide cedimento tombino/caduta pietrame per frane € 35.000,00

SP 184 Agropoli caduta pietrame per frane € 10.000,00

SP 56 Perito cedimento scarpata stradale€ 30.000,00

SR ex SS 447 Centola rifacimento tratto muro di contenimento € 50.000,00

SP 47 Stio / Gioi caduta pietrame e smottamenti tratti stradali € 60.000,00

SR ex SS 488 Moio della Civitella cedimento scarpata stradale € 20.000,00

SR ex SS 488 Felitto cedimento scarpata stradale € 25.000,00

Abbiamo avuto rassicurazioni dalla Regione che, come per altre esigenze economiche, ci rimane vicina consentendo alla Provincia di Salerno di effettuare lavori di messa in sicurezza, necessari per garantire una mobilità sicura nei nostri territori. Molti degli interventi elencati sono già avviati, altri in programma. Il nostro Ente, attraverso il settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, sta coordinando tutte le attività con lo scopo di ripristinare nel più breve tempo possibile la regolare viabilità eliminando i disagi attuali per le nostre comunità.”