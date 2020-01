Dal Ministero pioggia di fondi per Cilento e Vallo di Diano

Pioggia di fondi per Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Si tratta di risorse assegnate da Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze. I finanziamenti vengono assegnati ai comuni in base al numero di abitanti per interventi sul territorio con priorità per quelli relativi alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza di edifici con priorità per le scuole.

Ad ottenere risorse per l’anno 2020 Lustra (500mila euro), Serre (365mila euro), Torre Orsaia (999mila euro), Ceraso (1 milione di euro), Sapri (tre progetti per quasi 2 milioni di euro), Caggiano (due progetti per un milione di euro), Cuccaro Vetere (996mila euro), Castelcivita (1 milione di euro), Laureana Cilento (1 milione di euro).

Ulteriori Enti le cui progettazioni risultano ammissibili a finanziamento potrebbero ricevere le risorse in caso di fondi residui o nelle successive annualità.