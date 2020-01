Costituzione della “Conferenza Consultiva del Volontariato” dell’Asl Salerno: prorogati i termini

In considerazione del periodo di festività intercorso, e al fine di favorire la massima partecipazione, l’Asl Salerno ha comunicato che i termini di scadenza dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per il reperimento delle candidature per la costituzione della Conferenza Consultiva del Volontariato dell’ASL Salerno, fissati per l’11 Gennaio 2020, sono prorogati alle ore 12 del 18 Gennaio 2020.

Restano confermate le modalità di presentazione dell’istanza.

“Ai fini della costituzione della conferenza si hanno come riferimento esclusivo gli Organismi di Volontariato e di Tutela dei Diritti che svolgono attività gratuite di collaborazione con le strutture aziendali, escludendosi le ulteriori forme di collaborazione tra l’Asl e le Associazioni impegnate nel campo dei trasporti sanitari e raccolta sangue, in quanto operanti in settore regolamentati di specifica normativa”, si leggono nell’avviso dell’Asl.