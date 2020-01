Giungano: un concorso per un’assunzione al Comune

Il Comune di Giungano, guidato dal sindaco Giuseppe Orlotti, indice un concorso pubblico per esami per 1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D. Si tratta di un ruolo a tempo indeterminato e parziale al 50% (18/36 ore settimanali).

Possono partecipare tutti colori che cono in possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea (“vecchio ordinamento”, ante DM 509/99) (DL) in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura o architettura. In alternativa Laurea Magistrale (LM) o specialistica (LS) nelle classi corrispondenti ai Diplomi di laurea sopra indicati (come da decreto interministeriale n.233/2009); sono escluse le lauree triennali. È inoltre richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto con iscrizione al relativo albo professionale da almeno cinque anni.

Le domande dovranno essere inviate entro il 12 gennaio 2020.