Agropoli, scuola fredda: studenti disertano le lezioni

AGROPOLI. Troppo freddo nelle classi: gli studenti del liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli disertano le lezioni. La decisione è stata presa questa mattina dopo un sopralluogo dei rappresentanti degli studenti che con termometro alla mano e insieme alla dirigente Anna Vassallo, hanno effettuato un controllo delle temperatura nell’istituto: circa 10 gradi nelle aule. Di qui la decisione di non sedersi tra i banchi.

Già ieri al rientro in classe dopo la pausa natalizia, molti di loro avevano lamentato l’eccessivo freddo avvertito durante le lezioni. Interessati dal problema gli alunni dell’indirizzo scientifico, scienze applicate e liceo linguistico.

Scuola fredda, i precedenti

Non è la prima volta che si crea un disagio del genere presso il liceo “Gatto” di Agropoli. Il problema è rappresentato dall’impianto di riscaldamento che per riuscire a dare una temperatura idonea ai locali necessita un’accensione prolungata, ben oltre le ore in cui l’istituto resta aperto.

In questo periodo, complice anche la chiusura della scuola per le festività natalizie, il freddo si è fatto sentire ulteriormente.

In passato la protesta di studenti, genitori e dello stesso personale scolastico portò ad un risultato con la Provincia di Salerno che acconsentì a tenere accesi i riscaldamenti per più ore. Resta il problema di un impianto che sembrerebbe inadeguato a riscaldare un edificio così ampio se non con un’accensione prolungata che però potrebbe determinare anche una maggiore spesa.

Domani, qualora il problema dovesse ripresentarsi, gli studenti sono pronti nuovamente a scioperare. La dirigente Anna Vassallo, intanto, incontrerà i funzionari della Provincia per provare a risolvere il problema.