Agropoli: la sfilata dei carri di Carnevale è salva

AGROPOLI. La sfilata dei Carri allegorici del Carnevale di Agropoli si farà. Dopo la notizia del Carnevale a rischio (Leggi qui), l’Associazione “Il Carro” presieduta da Mario Picariello e l’Amministrazione Comunale guidata da Adamo Coppola, hanno trovato un accordo per non far saltare una delle manifestazioni più belle e più longeve di Agropoli. Si tratta infatti della 49^ edizione.

A meno di 50 giorni dalla sfilata, i carristi devono accingersi a preparare velocemente i carri, probabilmente quattro in gara per quest’anno, accompagnati dalla ruota di apertura di Kajardin. Non si sanno ancora i rioni che parteciperanno alla sfilata, ma si preannunciano delle novità particolari perché il Comune di Agropoli ha puntato su una serie di eventi alternativi che si affiancheranno al corteo delle opere in cartapesta. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il programma del Carnevale di Agropoli 2020.

Il Carnevale di Agropoli è considerato uno degli eventi più importanti dell’inverno nella cittadina cilentana, inoltre ogni anno, questa manifestazione è capace di attirare migliaia di persone, portando anche una boccata di ossigeno anche l’economia del paese.