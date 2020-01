Vallo della Lucania: al via il rimborso per i libri scolastici

Il Comune di Vallo della Lucania ha disposto l’erogazione del rimborso delle somme spese per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020. Possono accedere al beneficio i genitori, o altri soggetti che rappresentano il minore, rientranti in una delle seguenti fasce ISEE:

Fascia 1 : Isee da 0 a 10.633 euro;

: Isee da 0 a 10.633 euro; Fascia 2: Isee da 10.633,01 a 13.300.

La Regione ha concesso circa 64 mila euro per la fornitura dei libri di testo per la Scuola dell’obbligo e circa 40 mila euro per la fornitura dei libri di testo per il triennio delle Scuole Superiori.

Queste risorse saranno destinate prioritariamente al rimborso totale della spesa sostenuta dai richiedenti rientranti nella prima fascia per l’acquisto dei testi della dotazione libraria obbligatoria, utilizzando gli eventuali residui per la copertura del fabbisogno della seconda fascia. Nel caso in cui il numero dei richiedenti ammessi al contributo dovesse determinare una spesa complessiva superiore alle somme disponibili, si procederà a una ripartizione degli importi dei contributi da erogare.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2020.