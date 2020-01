Sanza: cimitero senza barriere, arriva l’ascensore

SANZA. Cimitero senza barriere. L’amministrazione comunale di Sanza è pronta ad eliminare ogni ostacolo che non consente ai cittadini di far visita ai loro defunti. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che sono soprattutto anziani a frequentare il campo santo. Ecco allora che l’esecutivo ha avviato l’iter per garantire questo servizio.

E’ stato già approvato nelle scorse settimane il progetto di fattibilità tecnica ed economica per realizzare un ascensore nel cimitero comunale. La spesa ammonta a 64606 euro, di cui 43000 per lavori e 21604 per somme a disposizione dell’amministrazione.

L’opera, secondo quanto stabilito dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito, verrà finanziata con risorse comunali.